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В Забайкалье возбудили дело об убийстве после пропажи мальчика

В Забайкалье возбудили дело об убийстве после пропажи мальчика
Происшествия, 
Восьмилетний мальчик вышел из дома и не вернулся

9 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении восьмилетнего ребёнка в Ононском районе Забайкальского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

По данным следствия, 8 августа мальчик ушёл из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся.

- Учитывая возраст пропавшего ребёнка, в целях всестороннего расследования обстоятельств его исчезновения, а также для производства комплекса следственных мероприятий, проведение которых невозможно в рамках процессуальной проверки, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела, - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Руководитель следственного управления Юрий Русанов держит на контроле расследование этого дела. В Ононский район направлены следователи-криминалисты из Читы для помощи местным следователям.

В поисках мальчика принимают участие сотрудники полиции, волонтёры, работники органов местного самоуправления.
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