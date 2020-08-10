В Забайкалье возбудили дело об убийстве после пропажи мальчика

Восьмилетний мальчик вышел из дома и не вернулся



9 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении восьмилетнего ребёнка в Ононском районе Забайкальского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».



По данным следствия, 8 августа мальчик ушёл из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся.



- Учитывая возраст пропавшего ребёнка, в целях всестороннего расследования обстоятельств его исчезновения, а также для производства комплекса следственных мероприятий, проведение которых невозможно в рамках процессуальной проверки, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела, - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



Руководитель следственного управления Юрий Русанов держит на контроле расследование этого дела. В Ононский район направлены следователи-криминалисты из Читы для помощи местным следователям.



В поисках мальчика принимают участие сотрудники полиции, волонтёры, работники органов местного самоуправления.

