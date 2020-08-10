Пропавший в Бурятии самолёт ищут 51 человек

С воздуха обследуют территорию Иркутской области и Бурятии



Поиски пропавшего 19 июля самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту продолжаются в двух районах Бурятии, а также в двух районах Иркутской области. В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, какая работа была проведена 9 августа.



Три вертолёта Ми-8 совершили шесть вылетов. Обследована территория Окинского района Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 1480 кв. км;



Беспилотный летательный аппарат минобороны РФ сделал один вылет, обследовав территорию Черемховского и Усольского районов Иркутской области на площади 72 кв. км.



На земле работали 24 человека. В составе трёх групп они прошли по двум маршрутам, охватив 31 кв.км.



Всего в поисках были задействованы 51 человек и восемь единиц техники.



19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами совершал облет территории перед химической обработкой полей. После вылета самолёт пропал - своевременно не вышел на связь. Точный маршрут следования самолёта не известен. Поиски самолёта ведутся с того же дня.





