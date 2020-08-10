В Бурятии огонь со строймусора едва не перекинулся на лес

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

В выходные произошло шесть пожаров



В Бурятии за выходные из шести случившихся пожаров три произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Днём в воскресенье вблизи посёлка Таксимо Муйского района загорелся строительный мусор на площади 30 кв.м. Огонь едва не перекинулся на ближайший лес. Лес спасли благодаря оперативной работе пожарных.



Через несколько часов загорелся мусор в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Площадь возгорания составила 10 кв.м.



В ночь с 9 на 10 августа загорелся мусор внутри бесхозной постройки в селе Верхний Бургалтай. Возгорание оперативно ликвидировали.

