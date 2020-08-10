В Забайкалье вор ушёл в украденных туфлях не по размеру

Помимо туфель, он украл фонарь, дорожную сумку и кроссовки из магазина



Во время патрулирования улиц сотрудники полиции в продуктовом магазине в селе Верх-Усугли Забайкальского края заметили разбитое окно. Приехавшая владелец торговой толчки подтвердила, что из магазина совершена кража.



Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель, который во всём признался.



Будучи в нетрезвом виде, молодой человек разбил окно в неохраняемом магазине и украл оттуда дорожную сумку, мужские туфли, кроссовки и шахтёрский фонарь. В новой обуви вор отправился в пекарню, где работала его мать. Там он оставил туфли, поскольку они не подошли по размеру.



Кроме того, накануне парень совершил ещё одну кражу из продуктового магазина. Украденное он спрятал в заброшенном доме.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





