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В Забайкалье вор ушёл в украденных туфлях не по размеру

В Забайкалье вор ушёл в украденных туфлях не по размеру
Происшествия, 
Помимо туфель, он украл фонарь, дорожную сумку и кроссовки из магазина

Во время патрулирования улиц сотрудники полиции в продуктовом магазине в селе Верх-Усугли Забайкальского края заметили разбитое окно. Приехавшая владелец торговой толчки подтвердила, что из магазина совершена кража.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель, который во всём признался.

Будучи в нетрезвом виде, молодой человек разбил окно в неохраняемом магазине и украл оттуда дорожную сумку, мужские туфли, кроссовки и шахтёрский фонарь. В новой обуви вор отправился в пекарню, где работала его мать. Там он оставил туфли, поскольку они не подошли по размеру.

Кроме того, накануне парень совершил ещё одну кражу из продуктового магазина. Украденное он спрятал в заброшенном доме.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


кража
 
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