Пётр Мордовской заявил о стабилизации ситуации с Чикоем
На утро 10 августа уровень воды в реке Чикой в Бурятии снизился до 345 см (критический – 400 см). Данные об уровне воды в реке передали с гидропоста Чикойского кожзавода, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».
- По прогнозу у нас сегодня ещё небольшие осадки. С завтрашнего дня ситуация в целом стабилизируется. По Забайкалью идёт спад по Чикою, осадки прекращаются. Я думаю, ситуация стабилизируется, - сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
В четверг уровень воды в Чикое вырос до 356 см. В Бичурском районе был введён режим «Повышенная готовность».
Из-за вышедшей из берегов реки подтопило небольшое село Подгорное, где находится четыре дома с 12 жителями. Местные жители отказались от эвакуации, написав об этом заявления.
В Бурятии топившая село река пошла на спад
Происшествия, Фото:
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