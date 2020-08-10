 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

В Бурятии топившая село река пошла на спад

В Бурятии топившая село река пошла на спад
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пётр Мордовской заявил о стабилизации ситуации с Чикоем

На утро 10 августа уровень воды в реке Чикой в Бурятии снизился до 345 см (критический – 400 см). Данные об уровне воды в реке передали с гидропоста Чикойского кожзавода, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».

- По прогнозу у нас сегодня ещё небольшие осадки. С завтрашнего дня ситуация в целом стабилизируется. По Забайкалью идёт спад по Чикою, осадки прекращаются. Я думаю, ситуация стабилизируется, - сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

В четверг уровень воды в Чикое вырос до 356 см. В Бичурском районе был введён режим «Повышенная готовность».

Из-за вышедшей из берегов реки подтопило небольшое село Подгорное, где находится четыре дома с 12 жителями. Местные жители отказались от эвакуации, написав об этом заявления.


подтопление уровень воды река
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии топившая село река пошла на спад
В Бурятии топившая село река пошла на спад
Происшествия, 10.08.2020
Пётр Мордовской заявил о стабилизации ситуации с Чикоем
На пожаре в Чите спасли восемь человек
На пожаре в Чите спасли восемь человек
Происшествия, 10.08.2020
В трёхэтажном доме загорелись вещи в подсобном помещении
На Байкале унесло надувной матрас с двумя отдыхающими
На Байкале унесло надувной матрас с двумя отдыхающими
Происшествия, 10.08.2020
Матрас с людьми унесло до места, где глубина достигает 100 метров  
В Бурятии сотрудница муниципального учреждения смошенничала на 1,5 млн
В Бурятии сотрудница муниципального учреждения смошенничала на 1,5 млн
Происшествия, 10.08.2020
Специалист формировала двойные реестры на зарплату
В Иркутской области рыбака ночью носило на резиновой лодке
В Иркутской области рыбака ночью носило на резиновой лодке
Происшествия, 10.08.2020
Пожилой рыбак едва не погиб по собственной неосторожности
Военный беспилотник продолжит поиски пропавшего в Бурятии Ан-2
Военный беспилотник продолжит поиски пропавшего в Бурятии Ан-2
Происшествия, 10.08.2020
Сейчас «Орлан-10»  обследует территорию в Иркутской области  
Житель Бурятии продал украденные телефоны за бесценок
Житель Бурятии продал украденные телефоны за бесценок
Происшествия, 10.08.2020
Он украл их, когда хозяйка была в огороде
В Улан-Удэ памятник Терешковой после разворачивания взяли под охрану
В Улан-Удэ памятник Терешковой после разворачивания взяли под охрану
Происшествия, 10.08.2020
Бюст Валентины Терешковой вернули в нормальное положение
В Улан-Удэ юноша увидел росгвардейцев и выкинул наркотики
В Улан-Удэ юноша увидел росгвардейцев и выкинул наркотики
Происшествия, 10.08.2020
Молодой человек с наркотиками попался, когда пересаживался на автобус
Турист обезвредил группу браконьеров на Байкале
Турист обезвредил группу браконьеров на Байкале
Происшествия, 10.08.2020
Другие отдыхающие руками держали лодку, не давая браконьерам уплыть
В Забайкалье на 220 случаев COVID-19 меньше, чем в Бурятии
В Забайкалье на 220 случаев COVID-19 меньше, чем в Бурятии
Происшествия, 10.08.2020
За сутки в регионе выписался лишь один больной
В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса
В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса
Происшествия, 10.08.2020
Злополучная яма образовалась на Левом берегу

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^