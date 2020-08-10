На пожаре в Чите спасли восемь человек

В трёхэтажном доме загорелись вещи в подсобном помещении



В третьем часу ночи 8 августа на пульт пожарно-спасательной службы Читы поступила информация о пожаре в жилом трёхэтажном доме по улице Трактовая. Из подъезда шёл дым. Как выяснилось, горели вещи в подсобном помещении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



На пожаре спасены восемь человек. Погибших и травмированных нет.



Пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара было задействовано 11 человек и четыре единицы техники.



Причины возгорания и виновный будут установлены в ходе проверки.





