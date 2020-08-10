В трёхэтажном доме загорелись вещи в подсобном помещении
В третьем часу ночи 8 августа на пульт пожарно-спасательной службы Читы поступила информация о пожаре в жилом трёхэтажном доме по улице Трактовая. Из подъезда шёл дым. Как выяснилось, горели вещи в подсобном помещении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
На пожаре спасены восемь человек. Погибших и травмированных нет.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара было задействовано 11 человек и четыре единицы техники.
Причины возгорания и виновный будут установлены в ходе проверки.
На пожаре в Чите спасли восемь человек
Происшествия, Фото:
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