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На Байкале унесло надувной матрас с двумя отдыхающими

На Байкале унесло надувной матрас с двумя отдыхающими
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Матрас с людьми унесло до места, где глубина достигает 100 метров

В воскресенье в районе мыса Шаманка на Байкале в Слюдянском районе Иркутской области в опасной ситуации оказались двое 19-летних ангарчан.

Компания молодых людей на двух надувных матрасах плавала вдоль берега. Внезапно сильным порывом ветра их начало сносить в открытый Байкал. Двум молодым людям удалось причалить к берегу и дозвониться до экстренных служб. Других же отнесло на расстояние более 400 метров от суши, где глубина доходит до 100 метров.

- Были нарушены основные правила: купаться только в оборудованных местах и не выходить на открытую воду на надувных средствах, таких как матрасы, круги, покрышки и баллоны. Их можно использовать только на закрытых водоёмах и в бассейнах, и никогда на водоёмах с течением и судоходных реках из-за высоких рисков для жизни. Подобные надувные средства в принципе не гарантируют вашу безопасность. Достаточно небольшого порыва ветра, чтобы людей, находящихся на них, унесло на значительное расстояние, либо опрокинуло. В этом случае трагедии удалось избежать благодаря оперативности спасателей и относительной близости поисково-спасательного формирования от места происшествия, которое составляло не более четырёх километров, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Байкальского инспекторского участка Центра ГИМС Александр Старовойтов.

На место прибыли сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Они подняли молодых людей на борт катера и транспортировали к берегу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.


Байкал спасательная операция
 
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