В Бурятии сотрудница муниципального учреждения смошенничала на 1,5 млн

Специалист формировала двойные реестры на зарплату



Прибайкальский районный суд Бурятии признал специалиста муниципального учреждения виновной в мошенничестве. Женщина несколько месяцев незаконно формировала двойные реестры средств на выплату зарплаты работникам. В результате учреждение выплатило «лишних» свыше 1,5 млн рублей.



Женщина полностью признала вину в полном объёме и ходатайствовала о постановлении приговора в особом порядке. Государственный обвинитель и представитель потерпевшей стороны не возражали.



- С учётом признания подсудимой своей вины, раскаяния, отсутствия судимости, положительных характеристик, наличия на иждивении детей, суд пришёл к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Применено условное осуждение, - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.



Кроме того, с осуждённой взыскана сумма причинённого материального ущерба.



Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.

