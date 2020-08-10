В Иркутской области рыбака ночью носило на резиновой лодке

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожилой рыбак едва не погиб по собственной неосторожности



8 августа на Братском водохранилище в Нукутском районе Иркутской области спасли 72-летнего мужчину. Поздним вечером в пятницу, не обращая внимание на ухудшение погоды, он на гребной резиновой лодке отправился для рыбной ловли. Из-за усилившегося ветра лодку начало стремительно относить от берега в неизвестном направлении. Родственники мужчины, находившиеся в этот момент на берегу, сообщили о происшествии спасателям.



- Из-за высокой волны и тёмного времени суток поиски пришлось отложить до утра. В субботу в ходе поисково-спасательных мероприятий рыбак был найден в семи километрах от места происшествия. Работы проводились в обозначенной зоне по направлению северо-западного ветра. Он и прибил лодку с мужчиной к гряде островов, которые называют Птичьи. К счастью, побывав в такой опасной ситуации, рыбак не пострадал, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Лаврентий Атутов.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области

