Пожилой рыбак едва не погиб по собственной неосторожности
8 августа на Братском водохранилище в Нукутском районе Иркутской области спасли 72-летнего мужчину. Поздним вечером в пятницу, не обращая внимание на ухудшение погоды, он на гребной резиновой лодке отправился для рыбной ловли. Из-за усилившегося ветра лодку начало стремительно относить от берега в неизвестном направлении. Родственники мужчины, находившиеся в этот момент на берегу, сообщили о происшествии спасателям.
- Из-за высокой волны и тёмного времени суток поиски пришлось отложить до утра. В субботу в ходе поисково-спасательных мероприятий рыбак был найден в семи километрах от места происшествия. Работы проводились в обозначенной зоне по направлению северо-западного ветра. Он и прибил лодку с мужчиной к гряде островов, которые называют Птичьи. К счастью, побывав в такой опасной ситуации, рыбак не пострадал, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Лаврентий Атутов.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области рыбака ночью носило на резиновой лодке
Происшествия, Фото:
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