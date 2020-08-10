Сейчас «Орлан-10» обследует территорию в Иркутской области
Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» из воинской части Бурятии на этой недели продолжит поиски пропавшего самолёта Ан-2. Мониторинговые полёты будут выполняться на высоте порядка тысячи метров. Эта высота полёта «Орлана» позволит оператору более детально вести мониторинг.
Военный беспилотник работает сейчас в Усольском районе Иркутской области. Управление и корректировка маршрута ведётся по радиоканалам. Видеоизображение с камер высокого разрешения передаётся на монитор оператора в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал в Бурятии ещё 19 июля. Самолёт с шестью людьми на борту вылетел для облёта территорий, где будет проводиться обработка лесов от вредителя. Связь с ним пропала, радиомаяк почему-то не сработал. Поиски сейчас ведутся как на земле, так и в воздухе.
Военный беспилотник продолжит поиски пропавшего в Бурятии Ан-2
Происшествия, Фото:
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