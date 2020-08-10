Житель Бурятии продал украденные телефоны за бесценок

Он украл их, когда хозяйка была в огороде



Вечером 6 августа в полицию Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже сотовых телефонов обратилась 65-летняя жительница села Первомаевка. Женщина всего на несколько минут вышла в огород по хозяйству, а вернувшись, обнаружила пропажу трёх сотовых телефонов. Ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя, который снимал этот дом в аренду. Будучи пьяным, он решил заглянуть в своё бывшее жилище. Увидев, что дверь открыта, а хозяев нет, он украл гаджеты с тумбочки около входа.



Телефоны он сбыл за бесценок.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





