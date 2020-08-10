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Житель Бурятии продал украденные телефоны за бесценок

Житель Бурятии продал украденные телефоны за бесценок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл их, когда хозяйка была в огороде

Вечером 6 августа в полицию Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже сотовых телефонов обратилась 65-летняя жительница села Первомаевка. Женщина всего на несколько минут вышла в огород по хозяйству, а вернувшись, обнаружила пропажу трёх сотовых телефонов. Ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя, который снимал этот дом в аренду. Будучи пьяным, он решил заглянуть в своё бывшее жилище. Увидев, что дверь открыта, а хозяев нет, он украл гаджеты с тумбочки около входа.

Телефоны он сбыл за бесценок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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