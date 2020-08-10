Мотоциклист столкнулся с грузовиком
Мотоциклист погиб в ДТП днём 9 августа на автодороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
19-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», выезжая со стороны посёлка Тайтурка со второстепенной на главную дорогу, столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком «Скания». Получив травмы несовместимые с жизнью, мотоциклист скончался на месте аварии.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
С начала года в Иркутской области произошло 174 ДТП с участием мототранспорта. В них погибли 16 человек, 195 получили травмы различной степени тяжести.
В Иркутской области разбился насмерть 19-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
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