В Иркутской области разбился насмерть 19-летний мотоциклист

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мотоциклист столкнулся с грузовиком



Мотоциклист погиб в ДТП днём 9 августа на автодороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



19-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», выезжая со стороны посёлка Тайтурка со второстепенной на главную дорогу, столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком «Скания». Получив травмы несовместимые с жизнью, мотоциклист скончался на месте аварии.



По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.



С начала года в Иркутской области произошло 174 ДТП с участием мототранспорта. В них погибли 16 человек, 195 получили травмы различной степени тяжести.

