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В Иркутской области разбился насмерть 19-летний мотоциклист

В Иркутской области разбился насмерть 19-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мотоциклист столкнулся с грузовиком

Мотоциклист погиб в ДТП днём 9 августа на автодороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

19-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», выезжая со стороны посёлка Тайтурка со второстепенной на главную дорогу, столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком «Скания». Получив травмы несовместимые с жизнью, мотоциклист скончался на месте аварии.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

С начала года в Иркутской области произошло 174 ДТП с участием мототранспорта. В них погибли 16 человек, 195 получили травмы различной степени тяжести.
ДТП смерть мотоциклисты
 
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