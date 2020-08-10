Уходя, он прихватил аккумулятор
В полицию в Краснокаменском районе Забайкальского края обратилась 39-летняя местная жительница, она сообщила об угоне автомобиля «ВАЗ-2106». Женщина оставила «Жигули» во дворе многоэтажного дома. Подойдя к машине спустя несколько часов, владелица обратила внимание на то, что автомобиль грязный и стоит по-другому.
Подозреваемым в угоне оказался 54-летний житель Краснокаменска, ранее неоднократно судимый, в том числе, за угон. Выяснилось, что пьяный мужчина вскрыл окно, взломал замок зажигания и завёл машину.
Прокатившись по городу, мужчина вернул «Жигули» на место, прихватив с собой аккумулятор от машины. Однако заметив неподалёку сотрудников полиции и опасаясь быть задержанным, бросил аккумулятор на дороге и убежал.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец покатался на угнанной машине и вернул на место
Происшествия, Фото:
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