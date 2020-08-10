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В Забайкалье на 220 случаев COVID-19 меньше, чем в Бурятии

В Забайкалье на 220 случаев COVID-19 меньше, чем в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки в регионе выписался лишь один больной

По данным на 10 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4224. За сутки выявили 14 больных. Вылечены и выписаны из медицинских учреждений 3860, в том числе один человек за последние сутки. За весь период скончалось 49 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.

Как сообщал «Байкал-Daily», Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля. Сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

В Бурятии на сегодня зарегистрировано 4444 случая заболевания COVID-19. 83% заболевших уже выздоровели. С начала пандемии вылечились 3701 человек, в том числе накануне – 10 пациентов. Умерли за всё время 44 человека.
коронавирус
 
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