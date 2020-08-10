Злополучная яма образовалась на Левом берегу
Накануне вечером на Левом берегу в Улан-Удэ образовалась небольшая пробка. Всё произошло из-за ямы, которая появилась после дождя. В ней пробили колёса около 20 машин. Об этом сообщают подписчики паблика «Весь Улан-Удэ».
Первые пострадавшие автомобилисты начали появляться около 20:00. Пробили колёса и погнули диски восемь автомобилей. Водители вызвали сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать повреждения для подачи иска в суд.
Позже прибавилось ещё четыре автомобиля. Некоторые водители не стали дожидаться приезда инспекторов, либо ставили запасное колесо, либо вызывали «шиномонтаж на колёсах».
Дождались сотрудников ГИБДД только три машины, поделились пострадавшие водители.
- За всё время, пока стояли, около 20 машин пробили колеса, - резюмировал автор поста.
В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса
Происшествия, Фото:
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