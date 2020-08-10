 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса

В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude
Злополучная яма образовалась на Левом берегу

Накануне вечером на Левом берегу в Улан-Удэ образовалась небольшая пробка. Всё произошло из-за ямы, которая появилась после дождя. В ней пробили колёса около 20 машин. Об этом сообщают подписчики паблика «Весь Улан-Удэ».

Первые пострадавшие автомобилисты начали появляться около 20:00. Пробили колёса и погнули диски восемь автомобилей. Водители вызвали сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать повреждения для подачи иска в суд.

Позже прибавилось ещё четыре автомобиля. Некоторые водители не стали дожидаться приезда инспекторов, либо ставили запасное колесо, либо вызывали «шиномонтаж на колёсах».

Дождались сотрудников ГИБДД только три машины, поделились пострадавшие водители.

- За всё время, пока стояли, около 20 машин пробили колеса, - резюмировал автор поста.
автомобили дороги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ памятник Терешковой после разворачивания взяли под охрану
В Улан-Удэ памятник Терешковой после разворачивания взяли под охрану
Происшествия, 10.08.2020
Бюст Валентины Терешковой вернули в нормальное положение
В Улан-Удэ юноша увидел росгвардейцев и выкинул наркотики
В Улан-Удэ юноша увидел росгвардейцев и выкинул наркотики
Происшествия, 10.08.2020
Молодой человек с наркотиками попался, когда пересаживался на автобус
Турист обезвредил группу браконьеров на Байкале
Турист обезвредил группу браконьеров на Байкале
Происшествия, 10.08.2020
Другие отдыхающие руками держали лодку, не давая браконьерам уплыть
В Забайкалье на 220 случаев COVID-19 меньше, чем в Бурятии
В Забайкалье на 220 случаев COVID-19 меньше, чем в Бурятии
Происшествия, 10.08.2020
За сутки в регионе выписался лишь один больной
В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса
В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса
Происшествия, 10.08.2020
Злополучная яма образовалась на Левом берегу
Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон
Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон
Происшествия, 10.08.2020
Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить  
Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 4444
Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 4444
Происшествия, 10.08.2020
Темпы заболеваемости COVID-19 остаются на прежнем уровне
В Бурятии сняли режим ЧС
В Бурятии сняли режим ЧС
Происшествия, 10.08.2020
Движение на размытой дороге восстановлено
В Бурятии из-за размыва дороги ввели режим ЧС
В Бурятии из-за размыва дороги ввели режим ЧС
Происшествия, 09.08.2020
Движение для всех видов транспорта ограничено
В Улан-Удэ грузовик врезался в маршрутку
В Улан-Удэ грузовик врезался в маршрутку
Происшествия, 09.08.2020
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
В Бурятии нашли потерявшегося в лесу мальчика
В Бурятии нашли потерявшегося в лесу мальчика
Происшествия, 09.08.2020
10-летний мальчик пошёл в соседнее село и потерялся
20-летнюю сильно пьяную улан-удэнку обманул подросток
20-летнюю сильно пьяную улан-удэнку обманул подросток
Происшествия, 09.08.2020
Девушка была так пьяна, что уснула во дворе на лавочке

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^