В Улан-Удэ из-за одной ямы 20 автомобилистов повредили колёса

Злополучная яма образовалась на Левом берегу



Накануне вечером на Левом берегу в Улан-Удэ образовалась небольшая пробка. Всё произошло из-за ямы, которая появилась после дождя. В ней пробили колёса около 20 машин. Об этом сообщают подписчики паблика «Весь Улан-Удэ».



Первые пострадавшие автомобилисты начали появляться около 20:00. Пробили колёса и погнули диски восемь автомобилей. Водители вызвали сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать повреждения для подачи иска в суд.



Позже прибавилось ещё четыре автомобиля. Некоторые водители не стали дожидаться приезда инспекторов, либо ставили запасное колесо, либо вызывали «шиномонтаж на колёсах».



Дождались сотрудников ГИБДД только три машины, поделились пострадавшие водители.



- За всё время, пока стояли, около 20 машин пробили колеса, - резюмировал автор поста.

