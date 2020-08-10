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Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон

Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить

5 августа с заявлением о краже в полицию Селенгинского района Бурятии обратилась 33-летняя жительница. Она, стоя на балконе, уронила сотовый телефон. Окрикнув проходящую мимо незнакомую женщину, попросила её поднять гаджет и подождать около подъезда.

Спустившись, хозяйка обнаружила, что незнакомка скрылась с её телефоном.

По горячим следам была задержана 39-летняя неработающая жительница села Тохой. Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Проданный сотовый изъят полицейскими у покупателя и возвращён владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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