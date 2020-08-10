Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить
5 августа с заявлением о краже в полицию Селенгинского района Бурятии обратилась 33-летняя жительница. Она, стоя на балконе, уронила сотовый телефон. Окрикнув проходящую мимо незнакомую женщину, попросила её поднять гаджет и подождать около подъезда.
Спустившись, хозяйка обнаружила, что незнакомка скрылась с её телефоном.
По горячим следам была задержана 39-летняя неработающая жительница села Тохой. Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Проданный сотовый изъят полицейскими у покупателя и возвращён владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон
Происшествия, Фото:
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