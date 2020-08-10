Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон

Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить



5 августа с заявлением о краже в полицию Селенгинского района Бурятии обратилась 33-летняя жительница. Она, стоя на балконе, уронила сотовый телефон. Окрикнув проходящую мимо незнакомую женщину, попросила её поднять гаджет и подождать около подъезда.



Спустившись, хозяйка обнаружила, что незнакомка скрылась с её телефоном.



По горячим следам была задержана 39-летняя неработающая жительница села Тохой. Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Проданный сотовый изъят полицейскими у покупателя и возвращён владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

