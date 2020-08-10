В Иркутской области 17 человек спаслись на крупном пожаре

Выгорело 144 квадратных метра
Вечером 8 августа на улице Волкова в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области загорелся двухэтажный дом. Десять человек эвакуировались из него самостоятельно, семи потребовалась в этом помощь пожарных. Никто из жильцов не пострадал.
На месте работали добровольная пожарная команда Железнодорожного муниципального образования и сотрудники двух пожарно-спасательных частей - всего было привлечено семь единиц техники и 22 человека личного состава.
На момент прибытия подразделений пожарной охраны кровля дома была полностью охвачена огнём, горела наружная стена. Быстрому распространению огня способствовал порывистый ветер.
В 20:30 пожар был локализован на площади 144 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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