В Иркутской области 17 человек спаслись на крупном пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Выгорело 144 квадратных метра



Вечером 8 августа на улице Волкова в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области загорелся двухэтажный дом. Десять человек эвакуировались из него самостоятельно, семи потребовалась в этом помощь пожарных. Никто из жильцов не пострадал.



На месте работали добровольная пожарная команда Железнодорожного муниципального образования и сотрудники двух пожарно-спасательных частей - всего было привлечено семь единиц техники и 22 человека личного состава.



На момент прибытия подразделений пожарной охраны кровля дома была полностью охвачена огнём, горела наружная стена. Быстрому распространению огня способствовал порывистый ветер.



В 20:30 пожар был локализован на площади 144 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

