 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

В Иркутской области 17 человек спаслись на крупном пожаре

В Иркутской области 17 человек спаслись на крупном пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Выгорело 144 квадратных метра

Вечером 8 августа на улице Волкова в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области загорелся двухэтажный дом. Десять человек эвакуировались из него самостоятельно, семи потребовалась в этом помощь пожарных. Никто из жильцов не пострадал.

На месте работали добровольная пожарная команда Железнодорожного муниципального образования и сотрудники двух пожарно-спасательных частей - всего было привлечено семь единиц техники и 22 человека личного состава.

На момент прибытия подразделений пожарной охраны кровля дома была полностью охвачена огнём, горела наружная стена. Быстрому распространению огня способствовал порывистый ветер.

В 20:30 пожар был локализован на площади 144 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон
Жительница Бурятии украла упавший с балкона телефон
Происшествия, 10.08.2020
Телефон она успела сбыть, а вырученные деньги потратить  
Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 4444
Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 4444
Происшествия, 10.08.2020
Темпы заболеваемости COVID-19 остаются на прежнем уровне
В Бурятии сняли режим ЧС
В Бурятии сняли режим ЧС
Происшествия, 10.08.2020
Движение на размытой дороге восстановлено
В Бурятии из-за размыва дороги ввели режим ЧС
В Бурятии из-за размыва дороги ввели режим ЧС
Происшествия, 09.08.2020
Движение для всех видов транспорта ограничено
В Улан-Удэ грузовик врезался в маршрутку
В Улан-Удэ грузовик врезался в маршрутку
Происшествия, 09.08.2020
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
В Бурятии нашли потерявшегося в лесу мальчика
В Бурятии нашли потерявшегося в лесу мальчика
Происшествия, 09.08.2020
10-летний мальчик пошёл в соседнее село и потерялся
20-летнюю сильно пьяную улан-удэнку обманул подросток
20-летнюю сильно пьяную улан-удэнку обманул подросток
Происшествия, 09.08.2020
Девушка была так пьяна, что уснула во дворе на лавочке
В Улан-Удэ без света оставался Энергетик
В Улан-Удэ без света оставался Энергетик
Происшествия, 09.08.2020
Отключение произошло ранним утром
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 4400
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 4400
Происшествия, 09.08.2020
На лечении находятся почти 700 человек

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^