Движение на размытой дороге восстановлено
Режим ЧС, введённый в сельском поселении «Исингинское» Еравнинского района Бурятии, снят.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС в селе был введён в воскресенье, 9 августа в связи с тем, что поднявшаяся река Шара-Горхон подмыла часть региональной автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита. Был размыт подъездной участок к мосту через реку Шара-Горхон на протяжении 10 метров.
Сегодня движение на 392 км трассы Улан-Удэ - Романовка – Чита восстановлено. Аварийно – восстановительные работы закончены, сообщает «Еравна-инфо».
- Проделанные работы: установка водопропускной трубы и отсыпка скальным грунтом, - сообщает «Еравна-инфо».
В Бурятии сняли режим ЧС
Происшествия, Фото:
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