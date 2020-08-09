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В Улан-Удэ грузовик врезался в маршрутку

В Улан-Удэ грузовик врезался в маршрутку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на проспекте Автомобилистов

В пятницу, 7 августа, около 17 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП с маршруткой. В «Фиат Дукато», ехавший по маршруту №21, врезался сзади водитель грузовика «Мицубиси Фусо». 



Столкновение произошло недалеко от заправки БРК, когда и грузовик, и микроавтобус ехали в сторону круговой развязки.

Ни водители, ни пассажиры не получили травм. Но авария вызвала огромную пробку. 



Как сообщал «Байкал-Daily», 31 июля в Улан-Удэ у Селенгинского моста в аварию попала маршрутка №33.

ДТП общественный транспорт
 
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