В Улан-Удэ грузовик врезался в маршрутку

Авария произошла на проспекте Автомобилистов
В пятницу, 7 августа, около 17 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП с маршруткой. В «Фиат Дукато», ехавший по маршруту №21, врезался сзади водитель грузовика «Мицубиси Фусо».
Столкновение произошло недалеко от заправки БРК, когда и грузовик, и микроавтобус ехали в сторону круговой развязки.
Ни водители, ни пассажиры не получили травм. Но авария вызвала огромную пробку.
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
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