В Бурятии поймали 18-летнего «чёрного лесоруба»

Он рубил лиственницы



18-летний молодой человек незаконно вырубил лиственницы в 10 км от села Харгана в Селенгинском районе Бурятии. Деревья парень продал. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 25 тысяч рублей.



Молодой человек не работает, ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении гражданина составлен протокол по ст. 8.32 КоАП – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



