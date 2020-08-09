20-летнюю сильно пьяную улан-удэнку обманул подросток

Девушка была так пьяна, что уснула во дворе на лавочке



Ранним утром 7 июля в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о краже велосипеда обратилась 20-летняя девушка. Ущерб она оценила в 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Накануне девушка каталась на велосипеде в районе проспекта 50-летия Октября. Увидев во дворе дома незнакомую компанию, распивающую спиртные напитки, она решила к ним присоединиться. Девушка сильно напилась. Тогда один из подростков попросил у неё велосипед, чтобы прокатиться во дворе.



Поскольку девушка была в сильном алкогольном опьянении, она даже не заметила, как парень укатил велосипед в соседний двор и там спрятал его. Когда компания разошлась, девушка осталась спать на лавочке. Проснувшись утром, обнаружила пропажу.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, ему 15 лет. Подросток пояснил следствию, что велосипед продал в тот же вечер незнакомцу за бесценок.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

