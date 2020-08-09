Отключение произошло ранним утром
Сегодня, 9 августа, в 5.06 часов утра в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергетике. Под отключение попали потребители дома 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 56 «а», 57.
- Потребители запитаны поэтапно: в 05:44 при повторном включении запитали по нормальной схеме всех потребителей, кроме:35,37,42,41. (Время отключения 38 минут). В 06:28 при повторном включении подача электроэнергии восстановлена оставшимся потребителям по нормальной схеме, - сообщают оперативные службы города.
Время отключения составило 1 час 22 минуты.
В Улан-Удэ без света оставался Энергетик
Происшествия, Фото:
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