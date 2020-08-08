Три недели поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 не дали результатов



Мобильной группировкой ГУ МЧС России по Бурятии проведены опросы населения с целью выявления новых свидетелей и обстоятельств произошедшего в трёх населенных пунктах Тункинского района (Хурай-Хобок), пройдено 30 дворов. Опрошено 53 человека.

Поиск результатов не дал.









Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт отправился на облёт территории для обработки лесов от сибирского шелкопряда. В назначенное время борт



30 июля в Тункинском районе объявлен режим ЧС.







Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт отправился на облёт территории для обработки лесов от сибирского шелкопряда. В назначенное время борт не вышел на связь , и начались поиски. На борту находилось шесть человек.

В Бурятии продолжают искать пропавший 19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс». За прошедшие сутки произведено два вылета 2 бортами Ми-8, обследована территория Тункинского, Окинского районов республики Бурятия и Черемховского района Иркутской области на площади 890 кв. км.Беспилотником минобороны проведён 1 вылет, обследована территория Черемховского и Усольского района Иркутской области на площади 300 кв. км. Организован поиск двумя сводными группами наземной группировки по двум маршрутам. Всего задействовано 25 человек. Наземной группировкой обследовано 26 кв.км.