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Три недели поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 не дали результатов

Три недели поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 не дали результатов
Происшествия,  Фото:со страницы Доры Хамагановой
Поиски продолжаются

В Бурятии продолжают искать пропавший 19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс». За прошедшие сутки произведено два вылета 2 бортами Ми-8, обследована территория Тункинского, Окинского районов республики Бурятия и Черемховского района Иркутской области на площади 890 кв. км.

Беспилотником минобороны проведён 1 вылет, обследована территория Черемховского и Усольского района Иркутской области на площади 300 кв. км. Организован поиск двумя сводными группами наземной группировки по двум маршрутам. Всего задействовано 25 человек. Наземной группировкой обследовано 26 кв.км.

Мобильной группировкой ГУ МЧС России по Бурятии проведены опросы населения с целью выявления новых свидетелей и обстоятельств произошедшего в трёх населенных пунктах Тункинского района (Хурай-Хобок), пройдено 30 дворов. Опрошено 53 человека.
Поиск результатов не дал. 

Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт отправился на облёт территории для обработки лесов от сибирского шелкопряда. В назначенное время борт не вышел на связь, и начались поиски. На борту находилось шесть человек.

30 июля в Тункинском районе объявлен режим ЧС.



Ан-2 самолеты без вести пропавшие
 
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