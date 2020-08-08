Мужчина скончался на месте автоаварии
На трассе в Бурятии произошло ДТП, в котором погиб 52-летний житель Бичурского района и пострадал пассажир. О происшествии сообщили в группе «Бичура-инфо. 24/7».
- Авария произошла в 18:30 на технологической дороге от Окино-Ключевского угольного разреза до Хоронхоя. Жители Кяхтинского района направлялись в сторону села Большой Луг. Водитель не справился с управлением. Произошло опрокидывание автомобиля, - описывают ДТП в группе «Бичура-инфо. 24/7».
Водитель скончался на месте, 35-летний пассажир доставлен в хирургическое отделение Бичурской центральной районной больницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 6 августа в селе Бичура был насмерть сбит пожилой велосипедист.
На трассе в Бурятии погиб водитель опрокинувшегося автомобиля
Происшествия, Фото:
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