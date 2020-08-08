В Чите на 3-летнего ребёнка рухнул металлический забор

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мальчик в тяжёлом состоянии находится в больнице



В Забайкальском крае после проведения доследственной проверки по факту получения травм трёхлетним ребенком из-за падения на него забора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».



По данным следствия, 3 августа около 21 часа в посёлке ГРЭС города Читы на трёхлетнего мальчика упала калитка, изготовленная из металлических труб. В результате ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму, другие телесные повреждения. Малыша госпитализировали в тяжёлом состоянии.



- Следователи приступили к проведению следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Будут допрошены родители ребёнка, владелец дома с неисправной калиткой, назначены и проведены судебные экспертизы. Следователи затребовали необходимые медицинские документы и постоянно отслеживают состояние здоровья ребёнка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.



