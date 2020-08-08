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Житель Бурятии застрелил родственника на поминках

Житель Бурятии застрелил родственника на поминках
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину заключили под стражу

В Джидинском районе Бурятии задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в убийстве родственника. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 1 августа доме в селе Тасархой обвиняемый и потерпевший находились на поминках скончавшегося родственника. Где между ними произошла драка. После нанесённой обиды обвиняемый сходил домой за оружием. Возвращаясь в дом родственника, сельчанин повстречал потерпевшего в ограде дома. Наставил на него оружие и дважды выстрелил.

Один из выстрелов пришелся обидчику в брюшную полость. Находившиеся рядом родственники самостоятельно доставили пенсионера в больницу. От полученных повреждений 2 августа потерпевший скончался.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

убийство
 
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