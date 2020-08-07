Подъезд дома в Улан-Удэ эвакуировали из-за розлива неизвестной жидкости

Установлено превышение вредных веществ в несколько раз



В Улан-Удэ в многоквартирном доме №38 по проспекту 50-летия Октября разлилась жидкость неизвестного происхождения. Это произошло в 11.55 часов в пятницу, 7 августа, при уборке подвала. Работники управляющей компании опрокинули стеклянную тару с неизвестной жидкостью, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Сотрудники Роспотребнадзора взяли замеры на наличие вредных веществ. Анализы показали превышение вредных веществ в несколько раз.



На основании полученных данных комиссия по ЧС администрации Улан-Удэ приняла решение об эвакуации жителей одного подъезда этого жилого дома. В настоящий момент жители разместились у родственников.



- Силами управляющей организации и администрации Улан-Удэ принимаются меры по снижению концентрации вредных веществ и уборке твёрдого бытового мусора, находящегося в подвале дома, - сообщили в мэрии.



На месте дежурят полицейские, они находятся здесь для сохранности имущества жителей дома.

