Установлено превышение вредных веществ в несколько раз
В Улан-Удэ в многоквартирном доме №38 по проспекту 50-летия Октября разлилась жидкость неизвестного происхождения. Это произошло в 11.55 часов в пятницу, 7 августа, при уборке подвала. Работники управляющей компании опрокинули стеклянную тару с неизвестной жидкостью, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Сотрудники Роспотребнадзора взяли замеры на наличие вредных веществ. Анализы показали превышение вредных веществ в несколько раз.
На основании полученных данных комиссия по ЧС администрации Улан-Удэ приняла решение об эвакуации жителей одного подъезда этого жилого дома. В настоящий момент жители разместились у родственников.
- Силами управляющей организации и администрации Улан-Удэ принимаются меры по снижению концентрации вредных веществ и уборке твёрдого бытового мусора, находящегося в подвале дома, - сообщили в мэрии.
На месте дежурят полицейские, они находятся здесь для сохранности имущества жителей дома.
Подъезд дома в Улан-Удэ эвакуировали из-за розлива неизвестной жидкости
Происшествия, Фото:
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