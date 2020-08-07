Улан-удэнец поплатился жизнью за оскорбление «подкаблучника»

Мужчина упрекал приятеля за то, что он спешил забрать ребёнка из детсада



Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор мужчине, который убил друга.



Подсудимый вину признал частично, заявив, что обстоятельства преступления помнит плохо, всё было как «в тумане». Кроме того, он заверил, что не желал смерти погибшему приятелю.



В тот день горожанин на своём автомобиле с приятелем приехал к другу. Там компания распивала водку. Но уже через 20 минут все поехали обратно, водитель торопил их, так как ему нужно было забрать ребёнка из детского сада. По пути ему позвонила жена и попросила быстрее приезжать домой. Тогда друг мужчины назвал его подкаблучником, кинув упрёк, что он «живёт не по понятиям» и отвесил подзатыльник.



Третий мужчина, ставший свидетелем, вспоминал, как выпивший приятель говорил: «Ты, чё, жену впереди себя ставишь, чё, под каблук, что ли загнали», «Ты, чё, теперь ребёнком прикрываешься, слышь ты!», «Ты вообще с кем живёшь, чем дышишь».



Водителя это оскорбило. Он остановил машину и попытался вытянуть задиру на улицу, не желая везти его. Но оскорблявший мужчина схватил его за куртку, нагнул и начал пинать по телу и лицу. Из носа потекла кровь, один из ударов пришёлся прямо в глаз.



Испугавшись за свою жизнь, водитель дотянулся до двери автомобиля, достал нож из бокового кармана двери и ударил им нападавшего. Ножевое ранение оказалось смертельным. На суде мужчина заявил, что вынужден был защищаться, ведь его избивал более сильный противник.



Об убийстве в полицию сообщил мужчина, возле ограды которого произошла эта драка.



У погибшего осталась супруга, маленькая дочь и падчерица.



Дело в итоге было переквалифицировано по достаточно редкой статье «Убийство, совершённое в состоянии аффекта». Наказание по ней мягкое. Подсудимый остался на свободе, отделавшись 1 годом и 6 месяцами исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.



Также он должен будет выплатить семье убитого 500 тысяч рублей морального вреда.

