25 жителей Бурятии подцепили клещевой энцефалит

Клещевым бореллиозом заболели 11 человек



По данным на 5 августа, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3116 человек. Среди обратившихся 32% детей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.



Укусы зарегистрированы в 21 районе республики и Улан-Удэ.



Зарегистрировано 54 случая заболевания инфекциями, передающимися клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 25, клещевым бореллиозом – 11, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – 1.



Для профилактики присасывания клещей необходимо соблюдать меры предосторожности:



- перед выходом в лес, для работы на садовом участке надевать соответствующую одежду, которая не должна допускать заползания клещей через воротник, брюки и манжеты. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.



- использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.



- периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

