Клещевым бореллиозом заболели 11 человек
По данным на 5 августа, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3116 человек. Среди обратившихся 32% детей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
Укусы зарегистрированы в 21 районе республики и Улан-Удэ.
Зарегистрировано 54 случая заболевания инфекциями, передающимися клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 25, клещевым бореллиозом – 11, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – 1.
Для профилактики присасывания клещей необходимо соблюдать меры предосторожности:
- перед выходом в лес, для работы на садовом участке надевать соответствующую одежду, которая не должна допускать заползания клещей через воротник, брюки и манжеты. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
- использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
- периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
25 жителей Бурятии подцепили клещевой энцефалит
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
После падения он не смог самостоятельно двигаться
Они забрали ювелирные изделия и требовали деньги
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
Жителей республики просят сообщать о обнаружении останков скота
За сутки выявили всего 13 новых больных
Авария произошла вечером
Рядом с детсадом также накренился столб с линиями электропередач
Ущерб составил почти 200 тысяч рублей
В 215 многоэтажках найдено 1458 нарушений
Экологическое бедствие произошло в прошлом году
Вслед за Бичурским и Тарбагатайским районами подтопление началось в Баргузинском
Здесь произошло замыкание электросчетчика
Самолёт ищут уже почти три недели
Из-за аварии образовался затор
От гаджета она избавилась, а сим-карту вставила в свой телефон