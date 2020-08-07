 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

Забайкалец 20 ударами ножа убил сожительницу при детях

Забайкалец 20 ударами ножа убил сожительницу при детях
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жестокий убийца получил 19,5 лет колонии

В Забайкальском крае вынесен приговор 49-летнему жителю села Нижняя Шахтама. Он убил свою сожительницу с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

В апреле 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою 29-летнюю сожительницу в присутствии двух её маленьких детей.

Сперва он несколько раз ударил женщину руками и ногами, схватил её за волосы и несколько раз ударил о кирпичную печь и пол. После этого он не менее 20 раз ударил женщину ножом по телу, отчего женщина скончалась на месте.

Во время убийства присутствовали трёхлетний сын и четырёхлетняя дочь. Из-за этого обстоятельства преступление квалифицировано следствием и судом как совершённое с особой жестокостью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 19,5 лет лишения свободы.


убийство убийство с особой жестокостью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области мужчина поскользнулся и упал со скалы
В Иркутской области мужчина поскользнулся и упал со скалы
Происшествия, 07.08.2020
После падения он не смог самостоятельно двигаться  
В Иркутске двое мужчин с ножом напали на таксиста
В Иркутске двое мужчин с ножом напали на таксиста
Происшествия, 07.08.2020
Они забрали ювелирные изделия и требовали деньги  
На Удинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП
На Удинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП
Происшествия, 07.08.2020
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
В Бурятию течением может принести трупы из Монголии
В Бурятию течением может принести трупы из Монголии
Происшествия, 07.08.2020
Жителей республики просят сообщать о обнаружении останков скота
В Забайкалье скончался 48-й пациент с коронавирусом
В Забайкалье скончался 48-й пациент с коронавирусом
Происшествия, 07.08.2020
За сутки выявили всего 13 новых больных
Шквалистый ветер повредил крышу детсада в Бурятии
Шквалистый ветер повредил крышу детсада в Бурятии
Происшествия, 07.08.2020
Рядом с детсадом также накренился столб с линиями электропередач
Забайкалец заплатил почти миллион за затопление озера дизелем
Забайкалец заплатил почти миллион за затопление озера дизелем
Происшествия, 07.08.2020
Экологическое бедствие произошло в прошлом году
В Бурятии река вышла из берегов и подтопила дорогу
В Бурятии река вышла из берегов и подтопила дорогу
Происшествия, 07.08.2020
Вслед за Бичурским и Тарбагатайским районами подтопление началось в Баргузинском
В Улан-Удэ столкнулись два внедорожника
В Улан-Удэ столкнулись два внедорожника
Происшествия, 07.08.2020
Из-за аварии образовался затор
Улан-удэнка перевела себе деньги с найденного телефона
Улан-удэнка перевела себе деньги с найденного телефона
Происшествия, 07.08.2020
От гаджета она избавилась, а сим-карту вставила в свой телефон

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^