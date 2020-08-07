Жестокий убийца получил 19,5 лет колонии
В Забайкальском крае вынесен приговор 49-летнему жителю села Нижняя Шахтама. Он убил свою сожительницу с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В апреле 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою 29-летнюю сожительницу в присутствии двух её маленьких детей.
Сперва он несколько раз ударил женщину руками и ногами, схватил её за волосы и несколько раз ударил о кирпичную печь и пол. После этого он не менее 20 раз ударил женщину ножом по телу, отчего женщина скончалась на месте.
Во время убийства присутствовали трёхлетний сын и четырёхлетняя дочь. Из-за этого обстоятельства преступление квалифицировано следствием и судом как совершённое с особой жестокостью.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 19,5 лет лишения свободы.
Забайкалец 20 ударами ножа убил сожительницу при детях
Происшествия, Фото:
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