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В Иркутской области мужчина поскользнулся и упал со скалы

В Иркутской области мужчина поскользнулся и упал со скалы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
После падения он не смог самостоятельно двигаться

44-летний мужчина упал с восьмиметровой скалы. Инцидент произошёл в заливе Межница Усть-Илимского водохранилища в Усть-Илимском районе Иркутской области.

- 6 августа около пяти часов вечера на пульт пожарной охраны поступило сообщение об этом происшествии. К месту был направлен дежурный караул. Пострадавшего мы обнаружили у подножия скалы – он упал с восьмиметровой высоты. Мужчина находился в сознании и пояснил, что он поскользнулся и упал вниз, самостоятельно двигаться не может. После оценки характера травм, нами было принято решение транспортировать пострадавшего на плавсредстве, так как поднимать его наверх с помощью спасательной верёвки было опасно, - рассказал помощник начальника караула 51-й пожарно-спасательной части Андрей Жуков.

На просьбу о помощи откликнулся хозяин резиновой лодки. Пострадавшего транспортировали в ней на противоположный берег, где пожарные оказали ему доврачебную помощь.

Прибывшая бригада «скорой» увезла мужчину в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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