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На Удинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП

На Удинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»

Накануне на Удинском мосту в Улан-Удэ в средней полосе столкнулись «Хонда CR-V» и «Тойота Марк-2».

Очевидец рассказал, что авария произошла из-за несоблюдения водителем «Хонды» дистанции.

Обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные механические повреждения.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Гусиноозёрске в ДТП пострадали два подростка: 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Момент аварии попал на видео.
ДТП мост
 
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