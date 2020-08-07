Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
Накануне на Удинском мосту в Улан-Удэ в средней полосе столкнулись «Хонда CR-V» и «Тойота Марк-2».
Очевидец рассказал, что авария произошла из-за несоблюдения водителем «Хонды» дистанции.
Обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Гусиноозёрске в ДТП пострадали два подростка: 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Момент аварии попал на видео.
На Удинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП
Происшествия, Фото:
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