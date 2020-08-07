Рядом с детсадом также накренился столб с линиями электропередач
Вечером 6 августа в 20:00 непогода обрушилась на село Шанага Бичурского района Бурятии. Ветер и гроза с дождём оставили до утра без света жителей села, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».
Шквалистый ветер повредил крышу детского сада «Туяна». Снесено четыре листа шифера.
- Рядом с детсадом накренился столб с линиями электропередач. Также пострадала кровля фельдшерского пункта. Последствия непогоды в Шанаге устраняются силами ХТО и РЭС. Дома у некоторых жителей тоже пострадали. Ремонтируют своими силами, - рассказал глава поселения «Шанагинское» Солбон Раднаев.
В соседнем селе Амгалантуй прошёл сильный ливень и град.
Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозам синоптиков, непогода в республике сохранится до 9 августа.
В середине июня ветром сдуло крышу школьного спортзала в селе Нижний Бургултай. В мае в селе Сосново-Озёрское шквалистый ветер сорвал крышу школы №2, что запечатлели на видео. Также оказалась повреждена крыша здания районной администрации.
Шквалистый ветер повредил крышу детсада в Бурятии
Происшествия, Фото:
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