В Бурятии лесозаготовитель спилил больше положенного

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Ущерб составил почти 200 тысяч рублей



Во время рейда в лесах Иволгинского района Бурятии лесники проверили действующую лесосеку. Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако в ходе осмотра лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Объём незаконно заготовленной древесины составил около 38 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 189 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.



Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району для возбуждения уголовного дела.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.







