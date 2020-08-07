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В Бурятии лесозаготовитель спилил больше положенного

В Бурятии лесозаготовитель спилил больше положенного
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Ущерб составил почти 200 тысяч рублей

Во время рейда в лесах Иволгинского района Бурятии лесники проверили действующую лесосеку. Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако в ходе осмотра лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Объём незаконно заготовленной древесины составил около 38 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 189 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.

Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району для возбуждения уголовного дела.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.



черные лесорубы
 
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