В высотках в Иркутской области выявили грубые пожарные нарушения

В 215 многоэтажках найдено 1458 нарушений
Инспекторы государственного пожарного надзора, представители службы государственного жилищного надзора, администраций муниципальных образований, управляющих компаний в городах Иркутской области осмотрели многоквартирные дома свыше 10 этажей. Проверки прошли после крупного пожара на крыше 19-этажного жилого комплекса «Сантоки» в Иркутске. Как сообщал «Байкал-Daily», этот пожар произошёл 12 июля на мансарде квартиры, которую часто сдавали для вечеринок.
В ходе осмотров 215 многоквартирных жилых домов в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Ангарске и Иркутском районе было выявлено 1458 нарушений требований пожарной безопасности.
Неисправность автоматической установки пожарной сигнализации выявлена на 112 объектах (93 – в Иркутске, 11 – в Иркутском районе, 7 – в Усть-Илимске, 1 – в Братске). Отсутствие автоматической установки пожарной сигнализации – на 10 объектах в Ангарске. Неисправность системы дымоудаления и подпора воздуха при пожаре – на 91 объекте (66 – в Иркутске, 11 – в Иркутском районе, 9 – в Братске, 5 – в Усть-Илимске). Нарушения, связанные с эксплуатацией путей эвакуации и эвакуационных выходов зафиксированы на 55 объектах (39 – в Иркутске, 8 – в Иркутском районе, 7 – в Усть-Илимске, 1 – в Братске), внутреннего противопожарного водопровода и средств пожаротушения – на 163 объектах (144 – в Иркутске, 11 – в Иркутском районе, 7 – в Усть-Илимске, 1 – в Братске).
В ряде случаев выявлены факты хранения на технических этажах горючих материалов. Подвалы оборудовали в жилые комнаты и пускали туда жить людей.
- По фактам нарушений направлены документы в органы прокуратуры для согласования проведения внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих услуги по обслуживанию указанных многоквартирных жилых домов, и принятия мер административного воздействия. В соответствии с действующим законодательством сотрудники МЧС России не входят в состав комиссий, выполняющих контроль при вводе объектов в эксплуатацию, поэтому с грубейшими нарушениями приходится работать по факту, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.
Всего на контроле находится 580 высотных домов и домов повышенной этажности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В высотках в Иркутской области выявили грубые пожарные нарушения
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