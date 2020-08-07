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В Бурятии эвакуировали детей и сотрудников из реабилитационного центра

В Бурятии эвакуировали детей и сотрудников из реабилитационного центра
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Здесь произошло замыкание электросчётчика

Сегодня утром в здании реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Тарбагатай загорелся электросчётчик. На место прибыли пожарные.

- Фактически произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего распространения. Благодаря слаженной работе пожарных и персонала центра, из здания эвакуировано 10 взрослых и 26 детей. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В ведомстве отмечают, что практические отработки эвакуации в случае пожара проводятся в организациях социальной помощи семье и детям ежеквартально. Именно поэтому коллектив Тарбагатайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних был готов к нештатной ситуации.

- Слаженные действия пожарных, работников и воспитанников учреждения, а также пожарных служб позволили своевременно среагировать на возгорание, в считанные минуты эвакуировать детей и коллектив, а также быстро локализовать возгорание, - отметили в агентстве ГО и ЧС.


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