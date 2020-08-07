Самолёт ищут уже почти три недели
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из Кырена с двумя пилотами и четырьмя пассажирами и с тех пор так и не выходил на связь. Сейчас его ищут в двух районах Бурятии и в двух районах Иркутской области.
- На сегодняшний день поиски самолёта Ан-2 проводятся воздушными и наземными поисково-спасательными группами. Экипажи воздушных судов выполняют визуальный поиск Ан-2 по наиболее вероятным маршрутам в соответствии с метеоусловиями и рельефом местности. Наземные группы проверяют участки местности, которые покрытые лесом и не просматривается с воздуха. На сегодняшний день поисковые операции проводятся по двум наиболее вероятным направлениям. Поисковые операции осложняются погодными условиями, которые не позволяют ежедневно применять авиацию, а также, труднодоступностью горных районов поиска, - прокомментировал заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев, находящийся на месте поисков.
За сутки четыре сводные группы наземной группировки из 45 человек работали по четырём маршрутам. Обследован 41 кв.км.
Поиск результатов не дал.
За все дни поисков проведён 71 вылет семью бортами: двумя вертолётами Ми-8, Робинсон R-66 и самолётами Ан-2 Ан-26, площадь обследованной территории составляет 25485 кв.км. Проведено восемь полётов беспилотным летательным аппаратом минобороны России. Время налета составило 25 часов 28 минут, общая площадь 1437 кв. км. С начала поисков наземная группировка обследовала 324,5 кв. км., сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
С 30 июля в Тункинском районе введён режим ЧС.
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут по двум наиболее вероятным направлениям
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