Из-за аварии образовался затор
Накануне, 6 августа, около 16:30 на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ произошло ДТП с участием внедорожников. Столкнулись «Митсубиши Паджеро Спорт» и «Тойота Лэнд Крузер».
В дорожной аварии обошлось без пострадавших. Однако образовался затор в сторону остановки «Октябрь».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бичурском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста.
В Улан-Удэ столкнулись два внедорожника
Происшествия, Фото:
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