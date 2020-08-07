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Улан-удэнка перевела себе деньги с найденного телефона

Улан-удэнка перевела себе деньги с найденного телефона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
От гаджета она избавилась, а сим-карту вставила в свой телефон

В полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 64-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что потеряла свой телефон, а спустя месяц ей начали поступать уведомления о переводе денег с банковского счета.

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнюю неработающую улан-удэнку. Именно она нашла телефон на берегу реки Уда. Само устройство она выбросила, а сим-карту установила в свой мобильный. Найдя смс от банка, она решила воспользоваться услугой и перевести чужие сбережения на свой счёт. Всего женщина совершила три перевода на общую сумму 20 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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