От гаджета она избавилась, а сим-карту вставила в свой телефон
В полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 64-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что потеряла свой телефон, а спустя месяц ей начали поступать уведомления о переводе денег с банковского счета.
Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнюю неработающую улан-удэнку. Именно она нашла телефон на берегу реки Уда. Само устройство она выбросила, а сим-карту установила в свой мобильный. Найдя смс от банка, она решила воспользоваться услугой и перевести чужие сбережения на свой счёт. Всего женщина совершила три перевода на общую сумму 20 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка перевела себе деньги с найденного телефона
Происшествия, Фото:
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