В это время матери девочки не было дома
34-летний житель Читы задержан по подозрению в изнасиловании маленькой падчерицы.
Мужчина некоторое время проживал с женщиной, у которой имеются двое малолетних детей. В мае женщина, отлучившись из дома, попросила сожителя присмотреть за ними. По версии следствия, во время отсутствия сожительницы мужчина и надругался над девочкой.
Подозреваемый задержан и допрошен. Он признался свою вину. Сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
- Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за убийство. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Читинец изнасиловал маленькую падчерицу
Происшествия, Фото:
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