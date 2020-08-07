Читинец изнасиловал маленькую падчерицу

В это время матери девочки не было дома



34-летний житель Читы задержан по подозрению в изнасиловании маленькой падчерицы.



Мужчина некоторое время проживал с женщиной, у которой имеются двое малолетних детей. В мае женщина, отлучившись из дома, попросила сожителя присмотреть за ними. По версии следствия, во время отсутствия сожительницы мужчина и надругался над девочкой.



Подозреваемый задержан и допрошен. Он признался свою вину. Сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.



- Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за убийство. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



Возбуждены уголовные дела статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

