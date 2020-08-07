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В Улан-Удэ 57-летняя женщина зря позвала на ночь молодого человека

В Улан-Удэ 57-летняя женщина зря позвала на ночь молодого человека
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Знакомство окончилось преступлением

57-летнюю улан-удэнку обокрал 26-летний молодой человек, которого она в день знакомства позвала к себе на ночь.

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что пара с большой разницей в возрасте познакомилась на остановке общественного транспорта. Женщина ожидала там автобус. Но после того, как разговорилась с молодым человеком, позвала его ехать на такси.

В машине женщина пригласила нового знакомого к себе домой.

Утром, после окончания застолья, уходя, гость увидел на столе хозяйский сотовый телефон. Когда женщина отвлеклась, украл его.

Обнаружив пропажу, женщина написала заявление в полицию.

- Украденное злоумышленник успел сбыть, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД по Бурятии.

Молодой человек ранее был судим за имущественное преступление.



кража
 
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