В Улан-Удэ 57-летняя женщина зря позвала на ночь молодого человека

Молодой человек ранее был судим за имущественное преступление.







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57-летнюю улан-удэнку обокрал 26-летний молодой человек, которого она в день знакомства позвала к себе на ночь.В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что пара с большой разницей в возрасте познакомилась на остановке общественного транспорта. Женщина ожидала там автобус. Но после того, как разговорилась с молодым человеком, позвала его ехать на такси.В машине женщина пригласила нового знакомого к себе домой.Утром, после окончания застолья, уходя, гость увидел на столе хозяйский сотовый телефон. Когда женщина отвлеклась, украл его.Обнаружив пропажу, женщина написала заявление в полицию.- Украденное злоумышленник успел сбыть, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД по Бурятии.