Житель Бурятии украл телефон, чтобы подарить маме

Молодого человека впустили в гости, хотя хозяин дома не был с ним знаком



В полицию Заиграевского района с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 16 тысяч рублей обратился 56-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Накануне в гости к мужчине пришел родственник с неким молодым человеком. Родственник пояснил, что познакомился с ним на автобусной остановке днём ранее. После совместного распития алкогольных напитков хозяин уснул. Проснувшись, не обнаружил ни гостя, ни сотового телефона.



Сотрудники уголовного розыска задержали не работающего 23-летнего жителя села Мухор-Тала Заиграевского района. У него изъяли украденный телефон. Вор пояснил, планировал подарить сотовый своей матери.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





