Молодого человека впустили в гости, хотя хозяин дома не был с ним знаком
В полицию Заиграевского района с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 16 тысяч рублей обратился 56-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Накануне в гости к мужчине пришел родственник с неким молодым человеком. Родственник пояснил, что познакомился с ним на автобусной остановке днём ранее. После совместного распития алкогольных напитков хозяин уснул. Проснувшись, не обнаружил ни гостя, ни сотового телефона.
Сотрудники уголовного розыска задержали не работающего 23-летнего жителя села Мухор-Тала Заиграевского района. У него изъяли украденный телефон. Вор пояснил, планировал подарить сотовый своей матери.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл телефон, чтобы подарить маме
Происшествия, Фото:
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