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Пропавший в Бурятии наездник найден мёртвым

Пропавший в Бурятии наездник найден мёртвым
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело мужчины нашли на берегу реки

Днём 6 августа на берегу реки Монгой в Баунтовском районе Бурятии нашли тело пропавшего 38-летнего мужчины.


Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина уехал на лошади на гурт для выпаса коров ещё 25 июля. Спустя несколько дней лошадь вернулась домой одна. Всадника объявила в розыск полиция.

Тело пропавшего обнаружили в семи километрах от посёлка Монтой.

- В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


смерть пропавшие без вести
 
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