Пропавший в Бурятии наездник найден мёртвым

Тело мужчины нашли на берегу реки
Днём 6 августа на берегу реки Монгой в Баунтовском районе Бурятии нашли тело пропавшего 38-летнего мужчины.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина уехал на лошади на гурт для выпаса коров ещё 25 июля
. Спустя несколько дней лошадь вернулась домой одна. Всадника объявила в розыск полиция.
Тело пропавшего обнаружили в семи километрах от посёлка Монтой.
- В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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