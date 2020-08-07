 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

Улан-удэнку ограбили на работе

Улан-удэнку ограбили на работе
Происшествия, 
Женщина лишилась смартфона стоимостью 80 тысяч рублей

В конце июля 29-летний безработный улан-удэнец пришёл на работу к своей 33-летней знакомой. Они поссорились, и тогда мужчина ограбил женщину, забрав с её стола дорогой сотовый телефон стоимостью более 80 тысяч рублей.

На контакт с женщиной он больше не выходил, и она обратилась в полицию.

Через несколько дней, одумавшись, мужчина вернул телефон хозяйке, однако вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина пояснил полицейским, что сотовым он планировал пользоваться некоторое время.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнку ограбили на работе
Улан-удэнку ограбили на работе
Происшествия, 07.08.2020
Женщина лишилась смартфона стоимостью 80 тысяч рублей
Читиниц поссорился со своей девушкой и обокрал её
Читиниц поссорился со своей девушкой и обокрал её
Происшествия, 07.08.2020
Он забрал из её квартиры деньги и золотые серьги
Улан-удэнцев напугала бесхозная сумка во дворе
Улан-удэнцев напугала бесхозная сумка во дворе
Происшествия, 07.08.2020
На место выезжали сапёры и экстренные службы
В Бурятии двух серийных домушников отправили за решётку
В Бурятии двух серийных домушников отправили за решётку
Происшествия, 07.08.2020
Домушники орудовали в Улан-Удэ и пригороде
На федеральных трассах в Бурятии участились ДТП со скотом
На федеральных трассах в Бурятии участились ДТП со скотом
Происшествия, 06.08.2020
Почти все такие аварии происходят в тёмное время суток
В Улан-Удэ обманом отобрали сотовый у гостя из Петербурга
В Улан-Удэ обманом отобрали сотовый у гостя из Петербурга
Происшествия, 06.08.2020
Молодой человек отошёл в кусты позвонить и сбежал
В Улан-Удэ 14-летний вор залез в квартиру через окно
В Улан-Удэ 14-летний вор залез в квартиру через окно
Происшествия, 06.08.2020
Хозяйки в этот момент не было в городе
В Улан-Удэ арбалетчик хотел стрелять наркотиками в колонию
В Улан-Удэ арбалетчик хотел стрелять наркотиками в колонию
Происшествия, 06.08.2020
Для этого житель Онохоя специально приехал в Улан-Удэ
Полицейские наградили иркутянина за спасение ребёнка
Полицейские наградили иркутянина за спасение ребёнка
Происшествия, 06.08.2020
Мужчина спас упавшего из окна мальчика

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^