Улан-удэнку ограбили на работе

Женщина лишилась смартфона стоимостью 80 тысяч рублей



В конце июля 29-летний безработный улан-удэнец пришёл на работу к своей 33-летней знакомой. Они поссорились, и тогда мужчина ограбил женщину, забрав с её стола дорогой сотовый телефон стоимостью более 80 тысяч рублей.



На контакт с женщиной он больше не выходил, и она обратилась в полицию.



Через несколько дней, одумавшись, мужчина вернул телефон хозяйке, однако вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина пояснил полицейским, что сотовым он планировал пользоваться некоторое время.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





