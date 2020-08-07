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Читиниц поссорился со своей девушкой и обокрал её

Читиниц поссорился со своей девушкой и обокрал её
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он забрал из её квартиры деньги и золотые серьги

В полицию Читы обратилась 26-летняя жительница посёлка Смоленка и сообщила о пропаже из дома восьми тысяч рублей и золотых серёжек, стоимостью пять тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен 25-летний сожитель девушки. Накануне пара поссорилась. Через несколько часов после ухода молодого человека его девушки и обнаружила пропажу имущества.

Полицейские задержали подозреваемого, он во всём признался. Золотые серьги возвращены девушке, деньги молодой человек успел потратить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


кража
 
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