Он забрал из её квартиры деньги и золотые серьги
В полицию Читы обратилась 26-летняя жительница посёлка Смоленка и сообщила о пропаже из дома восьми тысяч рублей и золотых серёжек, стоимостью пять тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен 25-летний сожитель девушки. Накануне пара поссорилась. Через несколько часов после ухода молодого человека его девушки и обнаружила пропажу имущества.
Полицейские задержали подозреваемого, он во всём признался. Золотые серьги возвращены девушке, деньги молодой человек успел потратить.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читиниц поссорился со своей девушкой и обокрал её
Происшествия, Фото:
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