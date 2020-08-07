Читиниц поссорился со своей девушкой и обокрал её

Он забрал из её квартиры деньги и золотые серьги



В полицию Читы обратилась 26-летняя жительница посёлка Смоленка и сообщила о пропаже из дома восьми тысяч рублей и золотых серёжек, стоимостью пять тысяч рублей.



Сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен 25-летний сожитель девушки. Накануне пара поссорилась. Через несколько часов после ухода молодого человека его девушки и обнаружила пропажу имущества.



Полицейские задержали подозреваемого, он во всём признался. Золотые серьги возвращены девушке, деньги молодой человек успел потратить.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





