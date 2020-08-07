Угрожавшего взорвать храм в Москве иркутянина отправили на принудительное лечение

Мужчина угрожал взрывом и требовал встречи с президентом



Хамовнический суд Москвы освободил от уголовной ответственности жителя Иркутской области за ложное сообщение об угрозе взрыва храма Илии Пророка в Хамовниках в центре Москвы в прошлом году. Осуждённый направлен на принудительное лечение, сообщает ТАСС.



5 февраля 2019 года у храма Илии Пророка, в котором на тот момент проходила служба и было много людей, произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и иркутянином. Полицейские доставили обоих участников конфликта в ОМВД для разбирательства. Как следует из материалов дела, в храме мужчина угрожал взрывом и требовал встречи с президентом. По словам задержанного, 15 лет назад кооператив с его участием якобы потерял более 325 млн рублей по вине иркутских чиновников, уточняет ТАСС.



При личном досмотре у Самойлова были изъяты военный кинжал, пневматический пластиковый пистолет для стрельбы шариковыми пулями, а под пальто у него находился муляж «пояса смертника»: две бутылки, обмотанные скотчем, объёмом по 1,5 литра (в них оказался виноградный сок) и провода со взрывателем.

