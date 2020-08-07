Улан-удэнцев напугала бесхозная сумка во дворе

На место выезжали сапёры и экстренные службы
Накануне, 6 августа, в 10:30 поступил сигнал о бесхозной сумке в 112-м микрорайоне Улан-Удэ. Сумка была брошена на парковке во дворе.
- По тревоге были подняты все экстренные службы, вызваны сапёры Росгвардии. В ходе разведки было установлено, что сумка не опасна, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Судя по фотографии, в сумке оказались чьи-то личные вещи: книги, полотенце, планшет, пакеты и прочее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля в Улан-Удэ из-за бесхозной сумки эвакуировали людей из здания налоговой
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На место выезжали сапёры и экстренные службы
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