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Улан-удэнцев напугала бесхозная сумка во дворе

Улан-удэнцев напугала бесхозная сумка во дворе
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
На место выезжали сапёры и экстренные службы 

Накануне, 6 августа, в 10:30 поступил сигнал о бесхозной сумке в 112-м микрорайоне Улан-Удэ. Сумка была брошена на парковке во дворе.

- По тревоге были подняты все экстренные службы, вызваны сапёры Росгвардии. В ходе разведки было установлено, что сумка не опасна, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Судя по фотографии, в сумке оказались чьи-то личные вещи: книги, полотенце, планшет, пакеты и прочее.



Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля в Улан-Удэ из-за бесхозной сумки эвакуировали людей из здания налоговой.




саперы
 
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