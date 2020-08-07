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На двух улицах Улан-Удэ отключали холодную воду

На двух улицах Улан-Удэ отключали холодную воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воды не было более пяти часов

В четверг, 6 августа, в Советском районе Улан-Удэ на улице Серова, 32 вода вышла из колодца. В результате в 20:08 пришлось закрыть водовод, и без холодной воды остались жители частных домов по улице Серова и частично по улице Гоголя.

Подачу холодного водоснабжения возобновили в 01:30 7 августа после того, как рабочие заменили фланец на стальной трубе.

Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 5 часов 32 минуты.


отключение воды
 
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