Воды не было более пяти часов
В четверг, 6 августа, в Советском районе Улан-Удэ на улице Серова, 32 вода вышла из колодца. В результате в 20:08 пришлось закрыть водовод, и без холодной воды остались жители частных домов по улице Серова и частично по улице Гоголя.
Подачу холодного водоснабжения возобновили в 01:30 7 августа после того, как рабочие заменили фланец на стальной трубе.
Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 5 часов 32 минуты.
На двух улицах Улан-Удэ отключали холодную воду
Происшествия, Фото:
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