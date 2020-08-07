На двух улицах Улан-Удэ отключали холодную воду

Воды не было более пяти часов



В четверг, 6 августа, в Советском районе Улан-Удэ на улице Серова, 32 вода вышла из колодца. В результате в 20:08 пришлось закрыть водовод, и без холодной воды остались жители частных домов по улице Серова и частично по улице Гоголя.



Подачу холодного водоснабжения возобновили в 01:30 7 августа после того, как рабочие заменили фланец на стальной трубе.



Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 5 часов 32 минуты.





