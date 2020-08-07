В Улан-Удэ отключали электроэнергию в Энергетике

Произошло это ночью



6 августа в 23:45 в Улан-Удэ на распределительной подстанции-36 отключился фидер. В результате этого пропала электроэнергия у части жителей микрорайона Энергетик.



7 августа 01:13 ночи при повторном включении электроэнергия была восстановлена всем потребителям.



Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 1 час 28 минут.









