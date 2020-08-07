Произошло это ночью
6 августа в 23:45 в Улан-Удэ на распределительной подстанции-36 отключился фидер. В результате этого пропала электроэнергия у части жителей микрорайона Энергетик.
7 августа 01:13 ночи при повторном включении электроэнергия была восстановлена всем потребителям.
Оперативные службы города сообщают, что время отключения составило 1 час 28 минут.
В Улан-Удэ отключали электроэнергию в Энергетике
Происшествия, Фото:
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