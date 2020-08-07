В Бурятии двух серийных домушников отправили за решётку

Домушники орудовали в Улан-Удэ и пригороде



Иволгинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ и 30-летнего жителя села Сотниково. Они признаны виновными в совершении квартирных краж, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В июне 2019 года ранее судимые мужчины вместе совершили восемь краж в Улан-Удэ и Иволгинском районе. Отжимая пластиковые окна, они проникали в квартиры и воровали бытовую технику, золотые и серебряные ювелирные изделия, инструменты, обувь. Размер причинённого ущерба составил 166 тыс. рублей.



Кроме того, в мае и июне прошлого года мужчины, независимо друг от друга совершили преступления. Один из них самостоятельно сходил на квартирную кражу, другой, воспользовавшись чужой банковской картой, оплатил в магазине товар на сумму 2,6 тыс. рублей (за это на него возбудили дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).



Суд назначил одному наказание в 6 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а другому – 5 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.



В ходе следствия украденное было изъято и возвращено потерпевшим.



Решение суда не вступило в законную силу.

